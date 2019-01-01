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Üsküdar Üniversitesini tercih etmek için

20 Neden

Çünkü Türkiye'nin ilk davranış ve sağlık bilimleri temalı üniversitesiyiz!

Çünkü şehrin merkezindeyiz!

Çünkü teknoloji ve sağlıkta aradığın ne varsa bizde!

DİĞER NEDENLERİ İNCELE

Sayılarla Üsküdar

331

TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

182

YARI ZAMANLI AKADEMİK KADRO

253

İDARİ PERSONEL

9.462

LİSANS ÖĞRENCİSİ

6.444

ÖN LİSANS ÖĞRENCİSİ

3.093

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

166

DOKTORA ÖĞRENCİSİ

14.606

MEZUN ÖĞRENCİ

36

LİSANS PROGRAMI

22

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

7

DOKTORA PROGRAMI

82

LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

43.000

KİTAP

64

ÖĞRENCİ KULÜBÜ

Kontenjanlar

2019 Kontenjanlar ve Özel Koşullar

Burslar

Lisans/Önlisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler

Öğrenim Ücretleri

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri

Akademik Takvim

2019 - 2020 Eğitim Takvimi

Konaklama

Öğrenci Yurtlarıyla ilgili bilgiler

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Öğrencilerimizin Gözünden

Elif Nur Çakmak

Psikoloji

Işık Nergis Tekbaş

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sedanur Tutka

Adli Bilimler

Tümünü Görüntüle

2019 Mezuniyet Törenimizden

Üsküdar Üniversitesi

2019 Mezuniyet Töreni

Mezunlarımızın Gözünden

Selenay Namlı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Merve Aydın

Hemşirelik

Tayfun Gözler

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

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Ali Naci Ülkü

Nöropazarlama Yüksek Lisans

2016 Mezunu

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Nöropazarlama Yüksek Lisans programından 2016 yılında mezun oldum. Şuan yapı malzemeleri sektöründe Marka Yöneticisi olarak çalışıyorum. Yüksek Lisans programını Nöropazarlama üzerine seçmemdeki sebep uzmanlık alanımı daha geniş bir alana yaymaktı. Eğitim süresince almış olduğum bilgiler üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler ile desteklendi. Mezun olduktan sonra da Üniversite ile aramızdaki bağ kopmadan devam ediyor.

İnci Doğan

Dil ve Konuşma Terapisi

2018 Mezunu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden 2018 yılında mezun oldum. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programına kabul edildim. Lisans eğitimi boyunca sağlanan olanaklar çalışma hayatıma hızlı ve dinamikleri güçlü bir şekilde katılmamı sağladı. İstihdam açısından geleceği parlak olan bu bölümde Üsküdar Üniversitesi kadrosuyla eğitim almak onur verici.

Sema Şentürk

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

2017 Mezunu

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans bölümünden 2017 yılında başarıyla tamamlamış bulunmaktayım. Mezun olduğum bölüm, halen çalışmakta olan iş hayatıma yön vermiş, gelecekteki hedefim olan (akademisyenlik) kariyer planıma ışık tutmuş, yürüdüğüm bu yolda haritam olmuştur. Şuan bir üniversite hastanesinde Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Satınalma İhale Biriminde sorumlu olarak çalışmaktayım.

Uğur Yazgan

Bilgisayar Mühendisliği

2017 Mezunu

Profesyonel kariyer hayatıma devam ederken dahil olduğum Üsküdar Üniversitesi, hedeflerime ulaşma motivasyonuma pozitif katkı sağladı. Her biri kendi alanında çok başarılı, mesleğini ve öğrenciyi seven çok değerli hocalar ile tanıştım. Üsküdar Üniversitesi ailesinin bir bireyi olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefleri olan ve çalışmayı seven biriyseniz siz de doğru yerde olduğunuzu hissedeceksiniz.

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Üsküdar Üniversitesi - Çarşı Yerleşkesi
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