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Nörobilim Yüksek Lisans Programı
Ali Naci Ülkü
Nöropazarlama Yüksek Lisans
2016 Mezunu
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Nöropazarlama Yüksek Lisans programından 2016 yılında mezun oldum. Şuan yapı malzemeleri sektöründe Marka Yöneticisi olarak çalışıyorum. Yüksek Lisans programını Nöropazarlama üzerine seçmemdeki sebep uzmanlık alanımı daha geniş bir alana yaymaktı. Eğitim süresince almış olduğum bilgiler üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler ile desteklendi. Mezun olduktan sonra da Üniversite ile aramızdaki bağ kopmadan devam ediyor.
İnci Doğan
Dil ve Konuşma Terapisi
2018 Mezunu
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden 2018 yılında mezun oldum. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programına kabul edildim. Lisans eğitimi boyunca sağlanan olanaklar çalışma hayatıma hızlı ve dinamikleri güçlü bir şekilde katılmamı sağladı. İstihdam açısından geleceği parlak olan bu bölümde Üsküdar Üniversitesi kadrosuyla eğitim almak onur verici.
Sema Şentürk
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
2017 Mezunu
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans bölümünden 2017 yılında başarıyla tamamlamış bulunmaktayım. Mezun olduğum bölüm, halen çalışmakta olan iş hayatıma yön vermiş, gelecekteki hedefim olan (akademisyenlik) kariyer planıma ışık tutmuş, yürüdüğüm bu yolda haritam olmuştur. Şuan bir üniversite hastanesinde Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Satınalma İhale Biriminde sorumlu olarak çalışmaktayım.
Uğur Yazgan
Bilgisayar Mühendisliği
2017 Mezunu
Profesyonel kariyer hayatıma devam ederken dahil olduğum Üsküdar Üniversitesi, hedeflerime ulaşma motivasyonuma pozitif katkı sağladı. Her biri kendi alanında çok başarılı, mesleğini ve öğrenciyi seven çok değerli hocalar ile tanıştım. Üsküdar Üniversitesi ailesinin bir bireyi olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefleri olan ve çalışmayı seven biriyseniz siz de doğru yerde olduğunuzu hissedeceksiniz.
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