Profesyonel kariyer hayatıma devam ederken dahil olduğum Üsküdar Üniversitesi, hedeflerime ulaşma motivasyonuma pozitif katkı sağladı. Her biri kendi alanında çok başarılı, mesleğini ve öğrenciyi seven çok değerli hocalar ile tanıştım. Üsküdar Üniversitesi ailesinin bir bireyi olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefleri olan ve çalışmayı seven biriyseniz siz de doğru yerde olduğunuzu hissedeceksiniz.